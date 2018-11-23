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Патриарх Кирилл прибыл в Калининград 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград, сообщает «Янтарный край».
В аэропорту Храброво его встречали первый заместитель председателя — руководитель аппарата регионального правительства Алексей Родин, заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, командующий Балтийским флотом Александр Носатов, спикер областной думы Марина Оргеева, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.
В пятницу, 23 ноября, патриарх проведёт в Кафедральном соборе Христа Спасителя молебен перед мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
На 24 ноября запланировано, в частности, освящение памятника святому благоверному князю Александру Невскому в Балтийске.
25 ноября патриарх возглавит освящение храма святой мученицы Лидии в Калининграде.
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Александр Невский , Марина Оргеева , Алексей Родин , Патриарх Кирилл , Роман Балашов , Александр Носатов , Интернет-портал "Янтарный край" , Общество , Калининград
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