Патриарх Кирилл прибыл в Калининград 

В аэропорту Храброво его встречали первый заместитель председателя — руководитель аппарата регионального правительства Алексей Родин, заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, командующий Балтийским флотом Александр Носатов, спикер областной думы Марина Оргеева, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.
В пятницу, 23 ноября, патриарх проведёт в Кафедральном соборе Христа Спасителя молебен перед мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
На 24 ноября запланировано, в частности, освящение памятника святому благоверному князю Александру Невскому в Балтийске.
25 ноября патриарх возглавит освящение храма святой мученицы Лидии в Калининграде.