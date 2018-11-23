Разряженный смартфон — как бороться с фобией 21 века в зимний период

Градусник грустно стонет: температура с каждым днем все ниже и ниже! Когда мерзнешь на пронизывающем ветру, готовый жизнь отдать за стакан горячего кофе, все становится меньше. И вера в Деда Мороза, и надежда на лучшее, и даже время работы смартфона. Разряженный телефон — что может быть cтрашнее этой напасти для современного человека представить сложно. Мы расскажем тебе, как можно «продлить жизнь» батарейки в зимние морозы.

Начни заранее

Песня оборвалась, как твоя минутная влюбленность после выхода из вагона метро?

Друг, ну тут же подготовка нужна. Определенная прелюдия! Начни немного заранее. Нежно нажми на кнопку play еще до выхода из дома. Это поможет.

Почему?

Все дело в литиевых аккумуляторах. Они очень чувствительные: жуть как не любят холодные сердца российской зимы. Реакция замедляется, начинается грусть. От печали этой холодной ничего не hot, ничего не хочется, всё падает: емкость уменьшается почти вполовину!

Минут за 15 до выхода из дома включи музыку, так смартфону станет легче преодолевать лютую стужу. Для хорошего прогрева понадобиться «тяжелый контент», поэтому лучше включить не просто трек, а клип.

Это очень просто: скачиваешь YouTube Musiс, открываешь и погнали! Фантасмагория, веселье, эмоциональные горки: тут и клипы, и музыка! Есть и песни-воспоминания (звонить бывшим не рекомендуем до вечера пятницы), песни-зажигалочки (под которые можно плясать на улице).