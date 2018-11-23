В Казани выбрали самую красивую студентку России

В столице Татарстана подвели итоги V Национального конкурса таланта "Краса студенчества России — 2018". За почетный титул боролись 70 девушек из 40 вузов страны.

После непростого отбора в финал конкурса прошли 12 претенденток. Из них-то в Международном информационном центре Деревни Универсиады эксперты и выбирали самую красивую.

В итоге победительницей конкурса стала студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник. Наградили красавицу драгоценной короной и денежным призом в 100 тысяч рублей.

Кроме того, девушка станет официальным лицом Российской студенческой весны-2019.