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В Казани выбрали самую красивую студентку России 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Олег Тихонов/ РГ
В столице Татарстана подвели итоги V Национального конкурса таланта "Краса студенчества России — 2018". За почетный титул боролись 70 девушек из 40 вузов страны.
После непростого отбора в финал конкурса прошли 12 претенденток. Из них-то в Международном информационном центре Деревни Универсиады эксперты и выбирали самую красивую.
Среди членов жюри были чемпион высшей лиги КВН Сангаджи Тарбаев, обладательница титула "Мисс Россия — 2016" Яна Добровольская, режиссер-хореограф Татьяна Малахова и капитан одной из команд телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов.
В итоге победительницей конкурса стала студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник. Наградили красавицу драгоценной короной и денежным призом в 100 тысяч рублей.
Кроме того, девушка станет официальным лицом Российской студенческой весны-2019.
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Сангаджи Тарбаев , Яна Добровольская , Алексей Блинов , Татьяна Малахова , Общество , Казань , Республика Татарстан
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