В Петербурге задержали мужчину, который закрасил блокадную надпись

Ранее сообщалось, что вандалы закрашивали памятную надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" 13 и 19 ноября. В понедельник власти Центрального района Петербурга заявили, что памятную надпись отмыли от краски.

Как сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах, в результате совместной реализации двумя ведомствами комплекса оперативных мероприятий задержан мужчина, который изобличен в повреждении 19 ноября мемориальной надписи на доме №14 по Невскому проспекту.

"Задержанный — гражданин России, не имеющий постоянных мест работы и проживания. Согласно предварительным оценкам, основанным на анализе поведения задержанного, в момент совершения акта вандализма он мог не осознавать характера своих действий и адекватно оценивать их последствия. Не исключено, что задержанный страдает психическим заболеванием. В ближайшее время мужчина будет передан в органы здравоохранения для оказания ему медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.

Надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" наносились в блокадном Ленинграде на северных и северо-восточных сторонах улиц, потому что обстрел города велся с южного и юго-западного направлений. Надпись на четной, наиболее опасной стороне Невского проспекта была сделана летом 1943 года бойцами местной противовоздушной обороны.