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В Петербурге задержали мужчину, который закрасил блокадную надпись 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники управления ФСБ и ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, который закрасил мемориальную блокадную надпись на фасаде дома на Невском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что вандалы закрашивали памятную надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" 13 и 19 ноября. В понедельник власти Центрального района Петербурга заявили, что памятную надпись отмыли от краски.
Как сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах, в результате совместной реализации двумя ведомствами комплекса оперативных мероприятий задержан мужчина, который изобличен в повреждении 19 ноября мемориальной надписи на доме №14 по Невскому проспекту.
"Задержанный — гражданин России, не имеющий постоянных мест работы и проживания. Согласно предварительным оценкам, основанным на анализе поведения задержанного, в момент совершения акта вандализма он мог не осознавать характера своих действий и адекватно оценивать их последствия. Не исключено, что задержанный страдает психическим заболеванием. В ближайшее время мужчина будет передан в органы здравоохранения для оказания ему медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.
Надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" наносились в блокадном Ленинграде на северных и северо-восточных сторонах улиц, потому что обстрел города велся с южного и юго-западного направлений. Надпись на четной, наиболее опасной стороне Невского проспекта была сделана летом 1943 года бойцами местной противовоздушной обороны.
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ФСБ , МВД , РИА Новости , Общество , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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