Бортко оценил слова Шнурова о концертах на Украине

Российский кинорежиссер Владимир Бортко , выполняющий обязанности первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, дал комментарии касательно слов Сергея Шнурова о выступлениях на Украине . Он напомнил, что сам не был там со времен выхода его фильма «Тарас Бульба», который в Киеве столкнулся с жёсткой критикой по политическим причинам.

«А в прошлом году меня внесли в базу «Миротворца». То есть я для них невъездной. Как и Сергей Шнуров. Но мне от этого не жарко и не холодно», — приводит ФАН слова Бортко.

Он подчеркнул, что негативное влияние политики на культурные связи между РФ и Украиной — «это неправильно и печально».

«Артисты все-таки должны существовать независимо от желания всяких политиков», — заявил режиссёр.

Ранее лидер группы «Ленинград» Шнуров выразил своё несогласие с теми, кто призывает «не поддаваться политическим ветрам» в российско-украинских отношениях. Он признался, что не даёт концертов в соседней стране, потому что не хочет вызвать негативную реакцию в российском обществе.