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Бортко оценил слова Шнурова о концертах на Украине 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российский кинорежиссер Владимир Бортко, выполняющий обязанности первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, дал комментарии касательно слов Сергея Шнурова о выступлениях на Украине. Он напомнил, что сам не был там со времен выхода его фильма «Тарас Бульба», который в Киеве столкнулся с жёсткой критикой по политическим причинам.
«А в прошлом году меня внесли в базу «Миротворца». То есть я для них невъездной. Как и Сергей Шнуров. Но мне от этого не жарко и не холодно», — приводит ФАН слова Бортко.
Он подчеркнул, что негативное влияние политики на культурные связи между РФ и Украиной — «это неправильно и печально».
«Артисты все-таки должны существовать независимо от желания всяких политиков», — заявил режиссёр.
Ранее лидер группы «Ленинград» Шнуров выразил своё несогласие с теми, кто призывает «не поддаваться политическим ветрам» в российско-украинских отношениях. Он признался, что не даёт концертов в соседней стране, потому что не хочет вызвать негативную реакцию в российском обществе.
Ранее News.ru писал о том, что Шнуров сочинил стихотворение после событий в столичном аэропорту Шереметьево. Там самолёт сбил человека, который выбежал на взлётно-посадочную полосу. По словам артиста, в технологичный век смерти происходят соответствующие.
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Комментарии
Владимир Бортко , Сергей Шнуров , Госдума , Аэропорт Шереметьево , Общество
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