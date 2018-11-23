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Депутат объяснил совет людям с высшим образованием работать уборщиками 

Рамблер + ещё 10 3 часа назад
Фото: Из архива Сергея Вострецова
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов объяснил, почему посоветовал россиянам с высшим образованием устраиваться работать малярами и уборщиками.
По словам депутата, его совет заключался в том, чтобы россияне не спешили отказываться от низкооплачиваемых вакансий в качестве временного варианта.
«Смысл был в чем? Приходят странные люди, говорят, что у них два, три, четыре высших образования, и хотят, чтобы им предложили какую-то только высокооплачиваемую работу <…> Они — профессиональные нытики. Они десять лет могут искать работу под себя и не найти ее никогда. Тот, кто хочет, тот находит», — заявил Вострецов РИА «Новости».
По словам депутата, к нему приходил молодой человек из Дагестана и просил устроить его в «Газпром», однако он ничего не сделал для самостоятельного трудоустройства в компанию.
«Можно и поваром работать, и маляром, и учиться параллельно, совершенствоваться и искать. Кто мешает искать работу по своим знаниям? А можно сидеть на бабушкиной пенсии внучку лет десять и мечтать», — заявил Вострецов.
Он отметил, что сейчас важность рабочих специальностей несправедливо занижена.
По словам Вострецова, если он вдруг окажется никому не нужен, то пойдет на биржу труда — «а что такого?».
«Я ничего не боюсь. Если жизнь повернется, поеду на село, в деревню, заведу корову, хозяйство, как я и жил, и буду огород вести. И сейчас могу и полы помыть, и сготовить, и все что хочешь сделать», — заявил депутат.
Ранее СМИ сообщали, что Вострецов рассказал, что люди с несколькими образованиями жалуются, что не могут найти работу, но при этом не хотят обратить внимание на вакансии маляров и уборщиц, ведь «Газпром» не в состоянии принять на работу всех.
Комментарии86
Сергей Вострецов , Газпром , Госдума , РИА Новости , Общество
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