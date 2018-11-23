Депутат объяснил совет россиянам с высшим образованием работать малярами

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил, что, советуя россиянам с высшим образованием идти на востребованные рабочие специальности, хотел сказать, что не следует отказываться от низкооплачиваемых вакансий в качестве временного решения. Депутат говорит, что сам он в дальнейшем готов при необходимости уехать на село и вести там хозяйство.

Ранее СМИ сообщили, что Вострецов напомнил имеющим диплом о высшем образовании россиянам, которые не могут устроиться на работу, о востребованности профессий маляров и уборщиц, так как госкорпорация "Газпром" не в состоянии принять на работу всех.

"Преподнесли, будто бы я говорил с насмешкой. Смысл был в чем? Приходят странные люди, говорят, что у них два, три, четыре высших образования, и хотят, чтобы им предложили какую-то только высокооплачиваемую работу… Они — профессиональные нытики. Они 10 лет могут искать работу под себя и не найти ее никогда. Тот, кто хочет, тот находит. Безработный — это тот, кто не имеет работы, но хочет ее найти. Не мечтает", — заявил РИА Новости Вострецов.

"Я говорил про "Газпром". Ко мне действительно приходил парень, который в Дагестане получил диплом. Говорит: "Помогите мне устроиться в "Газпром". У меня диплом позволяет в "Газпроме" работать?" Я говорю: "Позволяет, но надо идти на собеседование". Говорит: "Я ходил, они меня не берут пока", — рассказал депутат.

По его словам, с просьбами устроить на высокооплачиваемую работу россияне довольно часто приходят к нему в приемную. Однако, по его мнению, такие люди, как правило, не пытаются решить свою проблему с трудоустройством самостоятельно.

"Можно и поваром работать, и маляром, и учиться параллельно, совершенствоваться и искать. Кто мешает искать работу по своим знаниям? А можно сидеть на бабушкиной пенсии внучку лет 10 и мечтать: "Бабушка, но я не хочу за 15-20 (тысяч рублей) вот туда пойти работать". Ну, так а ты почему тогда на бабкину пенсию живешь? Ей, конечно, не хватит никакого прожиточного минимума, и все будут злиться, что государство плохое. Может, мы с себя тоже начнем как-то спрашивать?" — отметил депутат.

Сам он заявил, что готов в будущем также пойти работать по рабочей специальности. При этом он отметил, что в России на сегодняшний день несправедливо занижена оценка важности рабочих специальностей.