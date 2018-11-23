Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году

Россияне устроят собственную «черную пятницу» Россияне все чаще перепродают купленные во время «черной пятницы» товары, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса сервисов «Юла» и Research.mail.ru. Согласно им, две трети граждан покупают в «черную пятницу» то, что им не нужно, и все чаще перепродают это в интернете с наценкой 7-30%. Так, в после «черной пятницы» 2017 года число перепроданных через «Юлу» видеокамер по сравнению с 2016-м стало больше на 30%, инвентаря для зимнего спорта — на 17%, косметики — на 15%, игр — на 13%, игровых приставок — на 11%. Аналогичный рост, по словам представителя «Юлы» Тимофея Соболевского, может сохраниться и в этом году. Сложным ипотечникам облегчат жизнь Реструктуризация ипотечных кредитов россиян станет для банков обязательной. По данным «Известий», Центральный банк разработал соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите (займе)». Согласно им, раз в пять лет граждане, доход которых упал на 30% либо на столько же вырос платеж по ипотеке, смогут обратиться в банк за изменением графика платежей. При этом займ должен быть взят не ранее чем за 12 месяцев до этого, долг не должен быть выше 10 миллионов рублей, а просрочка — более 60 дней. Одновременно ЦБ запретит банкам зарабатывать на реструктуризации — итоговая сумма кредита останется неизменной. Армия России получит военно-полевые банкоматы «Известиям» в В распоряжение российской армии поступят военно-полевые банкоматы, рассказали Министерстве обороны . Банкоматы для военных представляют собой вмонтированные в частично бронированный «КамАЗ» экран и устройство для выдачи денег. Внутри грузовика располагаются зона для хранения наличных, аппараты для ее подсчета и проверки подлинности, радиостанции и станция спутниковой связи. Банкоматы сохранят функциональность даже при отсутствии гражданской связи, так как используют военную. Эффективность устройств была подтверждена во время учений «Восток-2018». Появились видео с «отравителями» Скрипаля в Солсбери Полиция Лондона опубликовала на своем сайте три видео с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых подозревает в отравлении шпиона Сергея Скрипаля. Все они представляют собой записи с камер наблюдения в Солсбери. На одной из них «отравители» преодолевают турникет на железнодорожном вокзале города, на другом — идут пешком по улице Уилтон-роуд, а на последнем — по Фишертон-стрит. «Знаменитый Солсберецкий собор» расположен примерно в полутора милях от Уилтон-роуд и в половине мили от Фишертон-стрит. США «рухнут» в 2019-м Новый финансовый кризис может начаться в США уже в 2019 году, заявил «Ридусу» аналитик «Альпари» Александр Разуваев . По его словам, рынок акций столь перегрет, что вскоре может резко упасть, в том числе потому, что денежно-кредитная политика американского Федрезерва делает деньги более дорогими. Вероятным «спусковым крючком» нового кризиса, которым в 2008 году стало банкротство банка Lehman Brothers, в 2019-м может стать банкротство корпорации General Electric «Вероятность этого, с моей точки зрения, достаточно высока», — отметил экономист.