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СК прокомментировал "алиби" уфимских насильников
СК прокомментировал "алиби" уфимских насильников

Россияне рассказали о своем понятии социальной справедливости 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Социальная справедливость в России будет укрепляться при следовании принципу «закон един для всех», борьбе с коррупцией и внимании к простым людям. Такого мнения придерживаются жители страны, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Борьбу с коррупцией основным условием для установления социальной справедливости назвали 14% респондентов. Принцип единого для всех закона считают важным 11% участников опроса ВЦИОМ, упомянув и необходимость внимания к простым гражданам. Еще 9% опрошенных отметили, что стоит повысить заработные платы и пенсии.
О том, что за последний год уровень социальной справедливости не изменился, заявили 54% россиян. 16% респондентов полагают, что этот показатель вырос. Противоположного мнения придерживаются 28% участников опроса.
Социологи выяснили, что 29% опрошенных положительно оценивают политику российских властей. По их словам, она способствует укреплению соцсправедливости. О том, что власти, скорее, препятствуют ей, заявили 32% респондентов. Точка зрения о том, что правительство никак не влияет на эту сферу, характерна для 30% участников опроса.
ВЦИОМ провел опрос 5 ноября по заказу Центра социального проектирования «Платформа» методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.
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ВЦИОМ , РИА Новости , Общество
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