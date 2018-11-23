Россияне рассказали о своем понятии социальной справедливости

Борьбу с коррупцией основным условием для установления социальной справедливости назвали 14% респондентов. Принцип единого для всех закона считают важным 11% участников опроса ВЦИОМ, упомянув и необходимость внимания к простым гражданам. Еще 9% опрошенных отметили, что стоит повысить заработные платы и пенсии.

О том, что за последний год уровень социальной справедливости не изменился, заявили 54% россиян. 16% респондентов полагают, что этот показатель вырос. Противоположного мнения придерживаются 28% участников опроса.

Социологи выяснили, что 29% опрошенных положительно оценивают политику российских властей. По их словам, она способствует укреплению соцсправедливости. О том, что власти, скорее, препятствуют ей, заявили 32% респондентов. Точка зрения о том, что правительство никак не влияет на эту сферу, характерна для 30% участников опроса.

ВЦИОМ провел опрос 5 ноября по заказу Центра социального проектирования «Платформа» методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.