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СК прокомментировал "алиби" уфимских насильников
СК прокомментировал "алиби" уфимских насильников

В Бурятии инвалид получил паспорт спустя четверть века после кражи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инвалид из Бурятии после кражи паспорта СССР в 1993 году жил без документов и только после вмешательства местного омбудсмена Юлии Жамбаловой получил российский паспорт, сообщили РИА новости в аппарате уполномоченного по правам человека Бурятии.
"Он жил без паспорта с 1993 года, когда документ украли. Несколько лет назад он стал инвалидом и не мог получать поддержку в виде лекарств и льгот. После ходатайства уполномоченного паспорт был оформлен, мужчина получил гражданство РФ", — сказал собеседник агентства.
В аппарате уточнили, что с просьбой оформить документы обратилась дочь инвалида. Выяснилось, что паспорт СССР мужчина получил в 1991 году в Киргизии, а после переехал в Бурятию. При этом он не менял документы.
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РИА Новости , Общество , Республика Бурятия
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