В Бурятии инвалид получил паспорт спустя четверть века после кражи

Инвалид из Бурятии после кражи паспорта СССР в 1993 году жил без документов и только после вмешательства местного омбудсмена Юлии Жамбаловой получил российский паспорт, сообщили РИА новости в аппарате уполномоченного по правам человека Бурятии.

"Он жил без паспорта с 1993 года, когда документ украли. Несколько лет назад он стал инвалидом и не мог получать поддержку в виде лекарств и льгот. После ходатайства уполномоченного паспорт был оформлен, мужчина получил гражданство РФ", — сказал собеседник агентства.

В аппарате уточнили, что с просьбой оформить документы обратилась дочь инвалида. Выяснилось, что паспорт СССР мужчина получил в 1991 году в Киргизии, а после переехал в Бурятию. При этом он не менял документы.