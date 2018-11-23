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Братья Запашные установили новый цирковой рекорд 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вместе со своей труппой они исполнили номер «Самая высокая перекидка».
Братья Запашные установили новый цирковой рекорд, исполнив со своей труппой уникальный номер — «Самая высокая перекидка». Суть ее в том, что 12 жонглеров образуют живую пирамиду, причем последний жонглер находится почти под самым куполом, балансируя на высоте 24 метров. И каждый жонглирует тремя булавами — всего в номере задействовано 36 предметов.
Эдгард и Аскольд рекордный номер придумали вместе, его планируют ввести в программу Цирка на проспекте Вернадского. Пока же уникальный номер занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
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