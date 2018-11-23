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СК прокомментировал "алиби" уфимских насильников
СК прокомментировал "алиби" уфимских насильников

В России предложили ввести должность психолога для учителей 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести должность штатного психолога для учителей в российских школах, сообщает RT.
По ее словам, специалисты должны будут проводить системное обучение по работе с гиперактивными учениками, школьниками с дефицитом внимания, а также помогать педагогам решать проблемы в отношениях с подопечными. Работа с психологом должна быть включена в рабочий график учителя, чтобы не злоупотреблять его личным временем.
"Уверена, данная мера позволит ослабить напряжённость в сфере школьного образования и повысит благоприятные условия для работы учителей и обучения российских школьников, повысит успеваемость и существенно снизит количество конфликтов, дискредитирующих статус российского учителя и школы", — отметила Волынец.
В прошлом месяце зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил правительству создать министерство психологического климата. По его словам, в стране "зашкаливает градус жестокости".
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Борис Чернышов , Ирина Волынец , Госдума , Общество
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