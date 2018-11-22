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Краснодарский суд объяснил освобождение Хахалевой от своего поста 

Рамблер 1 час назад
Фото: Sputnik / Stringer
Краснодарский краевой суд объяснил освобождение Елены Хахалевой от своих обязанностей ротацией должностей в судах. Ранее стало известно, что на заседании президиума краевого суда было принято решение освободить Хахалеву от обязанностей председателя судебной коллегии по административным делам.
Как сообщает legal.report, вся оргструктура Краснодарского краевого суда подверглась изменениям. Это связано со сменой руководства: в начале следующего года заканчивается срок полномочий председателя суда Александра Чернова (конкурс на замещение вакантной должности был объявлен в июне текущего года).
Ранее некоторые СМИ среди возможных причин освобождения Хахалевой от своих обязанностей перечисляли якобы поддельный дипломом или историю с дорогостоящей свадьбой дочери. Политтехнолог Александр Топалов в разговоре с legal.report отметил, что если бы вышеперечисленные факты и являлись причиной, то судью бы отстранили от своих обязанностей гораздо раньше.
"Истории с обвинениями Хахалевой около полутора лет. За это время было достаточно более удобных ситуаций для того, чтобы убрать ее с поста председателя коллегии. Меняются позиции не только Хахалевой, произошла серьезная ротация, а СМИ заметили только ее фамилию, вот и все", — подчеркнул он.
Между тем, было решено организовать работу краевого суда по типу Верховного, где коллегии возглавляют заместители председателя. Таким образом, коллегию по административным делам Краснодарского суда теперь будет курировать зампредседателя суда Александр Пятигора, а руководить судебной коллегией по гражданским делам вместо судьи Ирины Корныльевой будет зампредседателя Сергей Свашенко. Он также одновременно возглавляет и коллегию по гражданским делам (вторая инстанция), и кассационную группу по гражданским делам (третья инстанция).
Комментарии
Елена Хахалева , Александр Чернов , Александр Пятигора , Общество
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