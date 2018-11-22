Разгон облаков к майским праздникам оценили в 410 млн

Городские власти ищут подрядчика на разгон облаков к праздникам 1 и 9 Мая, Дню России и Дню города. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 410,566 млн рублей.

В техническом задании говорится, что для улучшения погодных условий в Москве понадобится 10 самолетов с продолжительностью полетов не менее 4 часов.

В качестве источника финансировании указан бюджет города, заказчиком работ назван ГКУ «Экспертавтодор».

В 2018 году услуги по разгону облаков Москве оказывала автономная некоммерческая организация «Агентство атмосферных технологий» (АНО «Агентство АТТЕХ»). Контракт был заключен на 400,363 млн рублей, разгон облаков в каждый праздник обошелся примерно в 100 млн рублей.