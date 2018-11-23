Школьница наняла адвокатов для защиты от собственных родителей

15-летняя школьница из Магнитогорска наняла адвокатов для защиты от родителей, сообщает РИА «Новости»

Девочка собирается оспорить решение родителей, которые забрали документы ребенка из специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета в Екатеринбурге и увезли ее домой в Магнитогорск.

Сейчас в ситуации разбираются уполномоченные по правам ребенка Свердловской и Челябинской областей.

«Здесь нужно очень внимательно расставлять акценты. Сейчас в СМИ акценты ставятся на том, что нарушается право на образование, но оно, если честно, не нарушается. Формат его определяют все-таки родители — и в законе об образовании, и в других сопутствующих документах», — сказал детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, главная задача омбудсменов — действовать в интересах ребенка. Сама девочка сейчас находится в Магнитогорске.