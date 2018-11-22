Три тысячи россиян скинулись на квартиру для замерзающей бабушки

Деньги на приобретение жилья собрали россияне, посмотревшие сюжет о непростой жизни женщины по одному из телеканалов и в интернете. Участниками благотворительной акции стали почти три тысячи человек.

История о пенсионерке, вынужденной собирать валежник в лесу, чтобы обогреть дом, вышла в эфир в конце октябре текущего года. 72-летняя женщина по финансовым причинам не могла купить дрова — на это требовалось около 30 тысяч рублей, а ее пенсия составляет восемь тысяч рублей в месяц. После выхода сюжета бабушку завалили дровами: сначала их привез местный предприниматель, а затем еще две машины прибыли от неизвестного жителя Москвы. Кроме того, в гостях у пенсионерки побывал глава Вологодского района области Сергей Жестянников. Он предложили женщине встать в очередь на получение социального жилья или же арендовать его на коммерческих условиях.

Но в итоге вологжанке выбирать не пришлось: сюжет о ней продублировали на одном из видеоканалов в интернете. После этого был инициирован сбор средств на покупку квартиры, в которую она сможет переселиться. Откликнувшиеся собрали 470 тысяч рублей — этой суммы хватило на «однушку» в современном доме. Жилище предстоит отремонтировать и обставить мебелью — чтобы покрыть эти расходы, будет объявлен новый сбор средств.

Пенсионерка уже побывала в новой квартире и поблагодарила всех тех, кто смог ей помочь, отмечает «Российская газета».

В 2016 — 2017 годах аналогичная кампания была успешно проведена в Краснодаре — частные лица собрали средства на приобретение жилья для бездомного местного жителя Михаила Горияна. Он известен как ярый болельщик, поддерживающий кубанские команды в матчах по практически всем видам спорта. В итоге было аккумулировано около 1,8 миллиона рублей, из которых один миллион мужчине подарила супермодель Victoria's Secret Ксения Дели.