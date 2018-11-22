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Митрополит Иларион посетит Северную Корею 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион в четверг прибыл в Сеул для участия в круглом столе по православной проблематике и после этого посетит КНДР, сообщает служба коммуникации ОВЦС.
"Архипастырь возглавляет делегацию Русской церкви, участвующую в круглом столе "Русская православная церковь и соотечественники: опыт соработничества в Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании", — говорится в пресс-релизе. Митрополит Иларион в сопровождении главы российской дипломатической миссии в Сеуле Андрея Кулика в четверг также посетил МИД Южной Кореи.
"В дальнейшей программе пребывания митрополита Илариона на корейской земле также посещение Корейской Народно-Демократической Республики", — отмечается в сообщении.
Россия и Северная Корея в этом году отмечают 70 лет установления дипломатических отношений. В августе этого года, на встрече в Москве с делегацией Православного комитета КНДР, патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что направит церковную делегацию в эту страну для участия в соответствующем праздновании.
В июне 2003 года произошел первый в истории КНДР визит иерарха Русской православной церкви в эту страну: архиепископ Калужский и Боровский Климент, тогда первый замглавы ОВЦС, освятил закладку первого православного храма в Пхеньяне — церкви Живоначальной Троицы. В августе 2006 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне патриарх), тогда возглавлявший ОВЦС, вместе с несколькими иерархами и священнослужителями РПЦ совершил освящение построенного храма.
Для нынешнего главы ОВЦС митрополита Илариона это будет первое посещение КНДР, уточнили РИА Новости в ОВЦС.
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Андрей Кулик , Патриарх Кирилл , МИД , РПЦ , РИА Новости , Общество , Австралия , КНДР , Сеул
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