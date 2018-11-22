Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта 

Президент России Владимир Путин поправил курсанта, который поставил неверное ударение в слове «обеспечение».
Президент в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу осмотрел военный технопарк «Эра» в Анапе, где в том числе ознакомился с электронной версией толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля. Сотрудники технопарка открыли словарь на странице со словом «обеспечение».
Позже Путин пообщался с курсантами, один из которых поставил ударение в этом слове на четвертый слог.
«У Даля написано «обеспЕчение», — с улыбкой поправил курсанта Путин.
Президенту рассказали, что электронное хранилище вмещает более 10 млн книг. На примере «Истории государства Российского» Николая Карамзина Путину продемонстрировали, как найти нужный том сочинения в различных библиотеках страны, не выходя из технополиса «Эра».