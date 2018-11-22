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Власти Подмосковья рассказали о борьбе с борщевиком 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Региональная программа по борьбе с борщевиком рассчитана на несколько лет, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 22 ноября.
«Растение непростое, победы за один день быть не может, но работа в этой области организована, она не ограничивается сроком в один год. Это долгосрочная программа, которая в конечном итоге должна свести максимально проблему борщевика в Московской области к минимуму», — сказал Разин.
По его словам, из региональной казны муниципалитетам, которые обрабатывают территории от борщевика, выделены субсидии. Кроме того, власти субсидировали часть затрат для уничтожения борщевика на частных землях.
«Это такой шаг на встречу тем, кто действительно захотел уничтожить это растение на своей территории с помощью государства», — отметил министр.
Ранее в четверг немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило о «борщевичном бедствии» в России, которое якобы было спровоцировано искусственно в советские годы. В Европе, где также борются с растением, сорняк называют «местью Сталина», говорится в статье.
Борщевик Сосновского — ядовитое растение, способное быстро захватывать ареалы обитания. После его потребления молоко коров приобретает горький вкус.
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Андрей Разин , Правительство московской области , Lenta.ru , Общество , Московская область
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