Власти Подмосковья рассказали о борьбе с борщевиком

«Растение непростое, победы за один день быть не может, но работа в этой области организована, она не ограничивается сроком в один год. Это долгосрочная программа, которая в конечном итоге должна свести максимально проблему борщевика в Московской области к минимуму», — сказал Разин.

По его словам, из региональной казны муниципалитетам, которые обрабатывают территории от борщевика, выделены субсидии. Кроме того, власти субсидировали часть затрат для уничтожения борщевика на частных землях.

«Это такой шаг на встречу тем, кто действительно захотел уничтожить это растение на своей территории с помощью государства», — отметил министр.

Ранее в четверг немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило о «борщевичном бедствии» в России, которое якобы было спровоцировано искусственно в советские годы. В Европе, где также борются с растением, сорняк называют «местью Сталина», говорится в статье.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, способное быстро захватывать ареалы обитания. После его потребления молоко коров приобретает горький вкус.