Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брилев подтвердил наличие британского гражданства 

Рамблер + ещё 27 1 час назад
Фото: ТАСС
Ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев подтвердил наличие британского гражданства и недвижимости в Лондоне. Об этом журналист объявил в Facebook.
По его словам, факт наличия сначала вида на жительство в Великобритании, а затем и второго гражданства он никогда не скрывал.
«Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет», — написал Брилев.
Он заявил, что его супруга Ирина гражданства Великобритании не имеет. Также ведущий написал, что недвижимость в Лондоне «приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам».
Кроме того, Брилев назвал «уткой» информацию о том, что они с женой заплатили стрингеру «Дождя», чтобы она не отправляла в редакцию снятое в его лондонском доме видео. Журналистка сначала сообщила об этом продюсеру «Дождя», а затем отказалась от своих слов.
Ранее глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный рассказал, что Сергей Брилев и его жена являются подданными Великобритании и что на Ирину записана квартира 41 Heathfield Court в Лондоне, которая была куплена 22 февраля 2016 года за £700 тысяч.
Комментарии
Сергей Брилев , Алексей Навальный , Федеральная налоговая служба , Фонд борьбы с коррупцией , Общество , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились слухи об инциденте с российской подлодкой69
На Западе потребовали наказать Россию из-за Украины812
Россиян удивило странное назначение на руководящий пост362
Военное положение на Украине поменялось в четвертый раз223
Блокировка карт россиян, критические дефекты «Восточного» и другие события дня
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение