Ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев подтвердил наличие британского гражданства и недвижимости в Лондоне. Об этом журналист объявил в Facebook.
По его словам, факт наличия сначала вида на жительство в Великобритании, а затем и второго гражданства он никогда не скрывал.
«Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет», — написал Брилев.
Он заявил, что его супруга Ирина гражданства Великобритании не имеет. Также ведущий написал, что недвижимость в Лондоне «приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам».
Кроме того, Брилев назвал «уткой» информацию о том, что они с женой заплатили стрингеру «Дождя», чтобы она не отправляла в редакцию снятое в его лондонском доме видео. Журналистка сначала сообщила об этом продюсеру «Дождя», а затем отказалась от своих слов.
Ранее глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный рассказал, что Сергей Брилев и его жена являются подданными Великобритании и что на Ирину записана квартира 41 Heathfield Court в Лондоне, которая была куплена 22 февраля 2016 года за £700 тысяч.