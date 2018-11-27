Брилев подтвердил наличие британского гражданства

Ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев подтвердил наличие британского гражданства и недвижимости в Лондоне. Об этом журналист объявил в Facebook.

По его словам, факт наличия сначала вида на жительство в Великобритании , а затем и второго гражданства он никогда не скрывал.

«Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет», — написал Брилев.

Он заявил, что его супруга Ирина гражданства Великобритании не имеет. Также ведущий написал, что недвижимость в Лондоне «приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам ».

Кроме того, Брилев назвал «уткой» информацию о том, что они с женой заплатили стрингеру «Дождя», чтобы она не отправляла в редакцию снятое в его лондонском доме видео. Журналистка сначала сообщила об этом продюсеру «Дождя», а затем отказалась от своих слов.