Прилепин заступился за рэпера Хаски

По мнению российского писателя Захара Прилепина, рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов ) — патриот и талантливейший музыкант России

«Я еще раз скажу для самых особенных из СК и Прокуратуры. Как русский писатель, переведенный на 25 языков, ветеран боевых действий, имеющий множество наград и член Совета по культуре, и прочая, и прочая. Хаски (Дмитрий Кузнецов) — талантливейший рэп-музыкант в России. И настоящий патриот Отечества. То, что вы делаете — это тупой беспредел. Мне противно», — заявил Прилепин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в России «раздают ордена околомузыкальным скотам, которые сеют пошлость и глупость, которых никакой метлой не загонишь в Сирию или на Донбасс». По словам писателя, они «от сытости отупели в конец, торчат на своих дачах в ближнем и дальнем зарубежье, и в гробу видали все наши „скрепы“ и прочий „милитаризм“. Прилепин отметил, что в стране одновременно с этим „давят пацанов, в которых есть еще человеческое, сыновье уважение к стране“.

Ранее писатель, сценарист и телеведущий Сергей Минаев прокомментировал задержание рэп-исполнителя.

Ранее в четверг на Дмитрия Кузнецова составили три административных протокола. Он планировал дать концерт в зале „Арена Холл“, однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры.

До этого депутат призывал запретить концерты рэперов в России, пока не нормализуется „ситуация в молодежной среде“.