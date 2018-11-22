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Прилепин заступился за рэпера Хаски 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
По мнению российского писателя Захара Прилепина, рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) — патриот и талантливейший музыкант России.
«Я еще раз скажу для самых особенных из СК и Прокуратуры. Как русский писатель, переведенный на 25 языков, ветеран боевых действий, имеющий множество наград и член Совета по культуре, и прочая, и прочая. Хаски (Дмитрий Кузнецов) — талантливейший рэп-музыкант в России. И настоящий патриот Отечества. То, что вы делаете — это тупой беспредел. Мне противно», — заявил Прилепин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в России «раздают ордена околомузыкальным скотам, которые сеют пошлость и глупость, которых никакой метлой не загонишь в Сирию или на Донбасс». По словам писателя, они «от сытости отупели в конец, торчат на своих дачах в ближнем и дальнем зарубежье, и в гробу видали все наши „скрепы“ и прочий „милитаризм“. Прилепин отметил, что в стране одновременно с этим „давят пацанов, в которых есть еще человеческое, сыновье уважение к стране“.
Ранее писатель, сценарист и телеведущий Сергей Минаев прокомментировал задержание рэп-исполнителя.
Ранее в четверг на Дмитрия Кузнецова составили три административных протокола. Он планировал дать концерт в зале „Арена Холл“, однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры.
До этого депутат призывал запретить концерты рэперов в России, пока не нормализуется „ситуация в молодежной среде“.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии
Дмитрий Кузнецов , Сергей Минаев , Генпрокуратура РФ , Общество
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