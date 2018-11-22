В Петербурге появится памятник Виктору Цою

Согласно ордеру Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) администрации Санкт-Петербурга, скульптурная композиция будет установлена в сквере на юго-западе города на улице Танкиста Хрустицкого.

Ордер имеет срок действия до 31 августа 2019 года. Скульптуру планируется установить в центральной части сквера, ограниченного бульваром Новаторов, улицей Танкиста Хрустицкого и проспектом Ветеранов. Производителем работ назначен Фонд Ю. Ю. Жорно — спонсор Фонда "Памяти Виктора Цоя" по установке памятника.

Пока неизвестно, когда именно откроется памятник, об установке которого в Санкт-Петербурге говорят с 2014 года.

Ранее на аукционе продали номер машины, на которой разбился Виктор Цой.