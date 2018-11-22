Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге появится памятник Виктору Цою 

Газета.Ru + ещё 5 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Власти Санкт-Петербурга определились с месторасположением памятника рок-музыканту Виктору Цою, сообщает ТАСС.
Согласно ордеру Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) администрации Санкт-Петербурга, скульптурная композиция будет установлена в сквере на юго-западе города на улице Танкиста Хрустицкого.
Ордер имеет срок действия до 31 августа 2019 года. Скульптуру планируется установить в центральной части сквера, ограниченного бульваром Новаторов, улицей Танкиста Хрустицкого и проспектом Ветеранов. Производителем работ назначен Фонд Ю. Ю. Жорно — спонсор Фонда "Памяти Виктора Цоя" по установке памятника.
Пока неизвестно, когда именно откроется памятник, об установке которого в Санкт-Петербурге говорят с 2014 года.
Ранее на аукционе продали номер машины, на которой разбился Виктор Цой.
Газета.Ru: последние новости
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за уникальной усадьбы Источник: скончался начальник ГРУ СМИ Германии рассказали о "борщевичном бедствии" в России
Виктор Цой , Правительство Санкт-Петербурга , ИТАР-ТАСС , Общество , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто насиловал дознавателя? Полицейских могут выпустить261
Названа причина убийства бизнесмена в Подмосковье25
Сын директора школы убил любовницу и учительницу14
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей110
Проект Крымского моста изменят из-за неожиданной находки32
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
00:35
Пизанская башня выпрямляется
В мире Статьи
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение