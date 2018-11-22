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Назван город России с наименьшим числом суицидов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Самый низкий уровень самоубийств по России приходится на Москву, сообщает РИА "Новости".
Об этом рассказал главврач психиатрической клинической больницы N 1 имени Н. А Алексеева Георгий Костюк.
Он рассказал, что с 2000 года число самоубийств в стране снижается и достигло показателя примерно 13 человек на 100 тысяч населения в год.
"В Москве самый низкий уровень суицидов — в нашей стране отмечается очень позитивная динамика в этом плане. Москва в этом смысле один из самых благополучных регионов", — рассказал Костюк.
Он пояснил, что пик суицидов в России пришелся на конец 1990-х годов.
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Георгий Костюк , РИА Новости , Общество , Москва
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