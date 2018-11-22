Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты

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Пермские спасатели помогли собаке выбраться из-под бетонной плиты 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Сотрудники Пермской городской службы спасения извлекли из-под бетонной плиты застрявшую в узком проеме собаку, сообщается на сайте ведомства.
Во вторник на пульт Пермской городской службы спасения поступило сообщение о том, что в подвале одного из домов в Мотовилихинском районе Перми скулит собака. Животное пыталось выбраться из теплого подвала, но его голова застряла между фундаментом и бетонной плитой.
"Прибывшими спасателями с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента плита была отодвинута и собака освобождена", — говорится в сообщении.
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