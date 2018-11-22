«У борщевика нет ног». Доцент МСХА высмеял публикацию немецких СМИ

Борщевик, который ранее рос только на территории Кавказа, широко распространился в средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Эти сорняки, которые иногда достигают нескольких метров в высоту, занимают территорию уже более миллиона гектаров. При этом в местах произрастания борщевика у других растений почти нет шансов, отмечает издание. Поэтому в Московской области недавно ввели штрафы за отказ от борьбы с опасным растением, пишет Suddeutsche Zeitung.

При этом издание отмечает, что "борщевичное бедствие" в России в основном было спровоцировано искусственно, поскольку в сталинские времена растение решили культивировать в качестве корма для скота. Однако, как указывает газета, в СССР не учли тот факт, что из-за него коровье молоко становится горьким.

Проблема с этим растением актуальна не только для России, но и для Европы, пишет Suddeutsche Zeitung. Так, в Польше сорняк называют "местью Сталина", а в Германии в 2008 году он был признан "ядовитым растением года". По иронии судьбы в Европу борщевик прибыл в качестве подарка российского императора Александра I австрийскому министру иностранных дел князю Меттерниху, что, по мнению издания, оказалось "медвежьей услугой".

Игорь Абакумов , доцент Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева, гендиректор медиа-группы "Крестьянские ведомости" в эфире радио Sputnik объяснил, что Сталин в любом случае ни при чем.

"При Хрущеве были серьезные исследования по борщевику. Борщевик завозили, культивировали, селекционировали… Борщевик был очень хорошей кормовой культурой для силосования, для использования в переработанном виде. Но как всякая кормовая культура, оказавшись на воле, он заполняет все свободное пространство. Борщевик — это достаточно агрессивное растение, он очень быстро растет и закрывает доступ солнечных лучей к другим растениям… С борщевиком бороться можно только одним путем. Его нужно выкапывать ранней весной, как только стало понятно, что это именно борщевик, чтобы не давать ему осеменяться. Корни у него идут глубоко, поэтому выкапывать нужно тщательно, а потом это место тщательно перекопать — и борщевика больше не будет", — рассказал Игорь Абакумов.

Попытки упрекнуть Россию в распространении борщевика в Европе он назвал смешными.

"Россию сейчас обвиняют во всем, что ни случись — Россия. Это все, извините, чушь. Откуда, скажем, в Польше африканская чума свиней — тоже из России? Конечно, не от этого, а от того, что у них не хватает технологий для борьбы. В Дании, например, свиней — больше, чем людей по численности, но там нет чумы свиней, потому что нормально работают ветеринарные службы и соблюдаются технологии по изолированию стад свиней друг от друга. У борщевика нет ног и "запустить" его через границу нельзя. Поэтому все эти обвинения — это смешно", — заключил Игорь Абакумов.

Борщевики — многолетние растения из семейства зонтичных, считаются одними из наиболее опасных среди растущих в России. Род борщевиков насчитывает около 70 видов, из которых 40 встречаются на территории страны.