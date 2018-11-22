7 хитрых способов экономить на интернет-покупках

Как взять от «Черной пятницы» всё (и даже больше!). Советы от экспертов по выгодному шопингу.

Сравнивайте цены

Не сравнил цену — не покупай: главное правило умного шопинга. Перед покупкой в дни «Черной пятницы», проверяйте честность скидки на любой товар — от нового айфона до детского автокресла. Для этого пользуйтесь независимым сервисом Price.ru, который собирает информацию о ценах на всё, что продается в российских интернет-магазинах. В поисковой строке необходимо ввести название модели, и сервис покажет, на каком сайте цена ниже. Иногда поиск Price.ru находит такие щедрые предложения на один и тот же товар, что удается сэкономить до 40% от стоимости (даже без скидки).

Ищите промокоды

Лайфхак: на любой товар можно получить отличную скидку. Или на худой конец, бесплатную доставку. Для этого придумали промокоды. Прежде чем отправить заказ, включите сыщика — промониторьте группы интернет-магазина в соцсетях, зайдите на купонные сайты (там хранятся целые каталоги с промокодами по разным категориям и магазинам, например, на Price.ru их более 50 000). Будьте внимательные: у промокодов ограничен срок действия.

«Брошенная» корзина

Верный способ экономить — положить товар в корзину и, не оплачивая его, уйти с сайта. Многие магазины в течение нескольких часов свяжутся с вами и предложат скидку 5 — 10% на заказ, лишь бы вы совершили покупку. Похожая хитрость — зарегистрировать два аккаунта под разными именами в одном магазине. Логика у маркетологов простая: если клиент покупает — значит, ему скидки не нужны. Если не покупает — его нужно «догонять» рассылками с промокодами. Получайте максимальное количество предложений сразу на два аккаунта.

Оставьте отзыв

Репутацию магазина формируют отзывы покупателей в интернете. Каждый негативный отклик о товаре, доставке или сервисе, — это удар по имиджу компании. Каждый позитивный отзыв — плюс в будущие продажи. Через несколько дней после покупки вы получите имейл с просьбой перейти по ссылке и поделиться мнением о работе магазина или купленном товаре. Пользуйтесь этим в целях экономии, ведь многие ритейлеры дают за это купоны на 300 — 500 руб.

Установите мобильное приложение

Любой интернет-магазин мечтает о том, чтобы обработать клиента по всем каналам связи — в соцсетях, на рабочем компьютере, в смартфоне. Поэтому дает солидные скидки на первый заказ через мобильное приложение. Из плюсов — цены здесь всегда чуть ниже, чем на сайте. Минус — приложение занимает оперативную память телефона и отправляет пуш-уведомления о скидках. Если «напоминалки» надоели, их можно отключить или вообще снести навязчивую программу.

Регистрируйтесь в программе лояльности

Вы, конечно же, никогда не ставите галочку в графе «Получать нашу рассылку» или «Вступить в клуб». А зря! Интернет-магазины поощряют постоянных клиентов персональными скидками (обычно 10 — 15%), бонусными программами, а если повезет, приглашениями на закрытые распродажи — только «для своих». Кстати, современные почтовые сервисы сортируют письма. Например, Gmail бережно сложит все информационные письма в папку «Промоакции». Прочитать о выгодных предложениях можно в удобное время — в метро, по дороге на работу, или перед сном.

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