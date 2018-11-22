7 хитрых способов экономить на интернет-покупках 

Как взять от «Черной пятницы» всё (и даже больше!). Советы от экспертов по выгодному шопингу.
Сравнивайте цены
Не сравнил цену — не покупай: главное правило умного шопинга. Перед покупкой в дни «Черной пятницы», проверяйте честность скидки на любой товар — от нового айфона до детского автокресла. Для этого пользуйтесь независимым сервисом Price.ru, который собирает информацию о ценах на всё, что продается в российских интернет-магазинах. В поисковой строке необходимо ввести название модели, и сервис покажет, на каком сайте цена ниже. Иногда поиск Price.ru находит такие щедрые предложения на один и тот же товар, что удается сэкономить до 40% от стоимости (даже без скидки).
Ищите промокоды
Лайфхак: на любой товар можно получить отличную скидку. Или на худой конец, бесплатную доставку. Для этого придумали промокоды. Прежде чем отправить заказ, включите сыщика — промониторьте группы интернет-магазина в соцсетях, зайдите на купонные сайты (там хранятся целые каталоги с промокодами по разным категориям и магазинам, например, на Price.ru их более 50 000). Будьте внимательные: у промокодов ограничен срок действия.
«Брошенная» корзина
Верный способ экономить — положить товар в корзину и, не оплачивая его, уйти с сайта. Многие магазины в течение нескольких часов свяжутся с вами и предложат скидку 5 — 10% на заказ, лишь бы вы совершили покупку. Похожая хитрость — зарегистрировать два аккаунта под разными именами в одном магазине. Логика у маркетологов простая: если клиент покупает — значит, ему скидки не нужны. Если не покупает — его нужно «догонять» рассылками с промокодами. Получайте максимальное количество предложений сразу на два аккаунта.
Оставьте отзыв
Репутацию магазина формируют отзывы покупателей в интернете. Каждый негативный отклик о товаре, доставке или сервисе, — это удар по имиджу компании. Каждый позитивный отзыв — плюс в будущие продажи. Через несколько дней после покупки вы получите имейл с просьбой перейти по ссылке и поделиться мнением о работе магазина или купленном товаре. Пользуйтесь этим в целях экономии, ведь многие ритейлеры дают за это купоны на 300 — 500 руб.
Установите мобильное приложение
Любой интернет-магазин мечтает о том, чтобы обработать клиента по всем каналам связи — в соцсетях, на рабочем компьютере, в смартфоне. Поэтому дает солидные скидки на первый заказ через мобильное приложение. Из плюсов — цены здесь всегда чуть ниже, чем на сайте. Минус — приложение занимает оперативную память телефона и отправляет пуш-уведомления о скидках. Если «напоминалки» надоели, их можно отключить или вообще снести навязчивую программу.
Регистрируйтесь в программе лояльности
Вы, конечно же, никогда не ставите галочку в графе «Получать нашу рассылку» или «Вступить в клуб». А зря! Интернет-магазины поощряют постоянных клиентов персональными скидками (обычно 10 — 15%), бонусными программами, а если повезет, приглашениями на закрытые распродажи — только «для своих». Кстати, современные почтовые сервисы сортируют письма. Например, Gmail бережно сложит все информационные письма в папку «Промоакции». Прочитать о выгодных предложениях можно в удобное время — в метро, по дороге на работу, или перед сном.
Подключитесь к кэшбэк-программе
Кэшбэк-сервисы возвращают обратно до 20% денег, которые вы тратите на интернет-покупки. Например, вы делаете заказ на сайте «МВидео» на сумму 20 000 руб., а 400 руб. (то есть кэшбэк 2%) получаете обратно на личный счет. Вывести полученный кэшбэк можно любым удобным способом: на банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек. Что приятно, возврат средств происходит сверх любых скидок и программ лояльности интернет-магазинов. Например, кэшбэк Price.ru позволяет одновременно использовать промокоды, получать максимальные скидки и кэшбэк за каждый заказ — тройная выгода! Так, в дни «Черной пятницы» можно купить телевизор за полцены, а на вернувшийся кэшбэк заказать беспроводные наушники.