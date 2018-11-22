Роскомнадзор начал штрафовать Sports.ru и Дудя за ненормативную лексику

Роскомнадзор с августа 2018 г. начал массово выписывать протоколы об административном правонарушении за использование мата в блогах, которые сторонние авторы публикуют на сайте Sports.ru . Об этом написал генеральный директор издания Дмитрий Навоша на своей странице в Facebook.

По его словам, Роскомнадзор уже составил 17 протоколов. Четыре протокола были рассмотрены в судах: по двум суд встал на сторону Sports.ru, а еще по двум суд оштрафовал заместителя гендиректора Sports.ru Юрия Дудя, который на момент публикации материалов был главным редактором издания (покинул эту должность в сентябре 2018 г.). В обоих случаях штрафы выписаны на 5 000 руб. Ещё четыре протокола суд рассмотрит 26 ноября. По 9 протоколам слушания пока не назначены.

Один из штрафов Дудь получил за текст из фанатского блога про футбольный клуб «Спартак» . Другой — за публикацию видео из Рима , когда сломался экскаватор, на котором ехали фанаты ЦСКА.

«Что, кроме мата, должны были произносить фанаты в тот момент, когда их перемалывал сломавшийся эскалатор (и какой вред общественной морали наносит публикация документальной съемки резонансного ЧП), вопрос отдельный», — негодует Навоша.

Sports.ru — крупнейшее российское СМИ о спорте. На сайте издания размещают как редакционный материалы, так и блоги фанаты. На протяжении почти 20 лет издание работало без регистрации СМИ, но в мае этого года издание получило регистрацию.

Sports.ru планирует оспаривать в вышестоящем суде как уже принятые решение по штрафам, так и те, которые возможны в будущем. По его словам, блоги, претензии к которым есть у Роскмондазора, Дудь не читал и не редактировал, поэтому претензии к нему абсурдны.

«Пользовательский контент типа «комментарий» Роскомнадзору понятен. Пользовательский контент типа «пост» — почему-то до сих пор нет. У РКН давно отработана схема «зачистки» пользовательского контента типа «комментарий» — попробуй не удали в течение 24 часов после получения предписания. Обычный абсурд, какого много — но который надо всё-таки как-то ограничивать», — пишет Навоша.

По словам Навоши, юристы Sports.ru в течение трех месяцев не могут встретиться с руководителям Роскомнадзора. «В РКН то кормят завтраками, то игнорируют», — указывает гендиректор издания.

Представители Роскомнадзора ответили ему на странице ведомства в социальной сети Facebook. «Для сетевых изданий закон не делает различий по типу контента — редакционного или пользовательского, — говорится в сообщении. — Употребление нецензурной брани зарегистрированным средством массовой информации в России по закону запрещено». За публикацию материалов с матом предусмотрена административная ответственность, и ответственность за размещение материалов с матом несёт редакция, напоминает Роскомнадзор и сообщает, что инспекторы неоднократно разъясняли это представителям редакции Sports.ru, в том числе при составлении административных протоколов. «Административные меры мы применяем только в случае регулярных и однотипных нарушений, — написал Роскомнадзор. — Причем рассмотрение дел данной категории отнесено к компетенции судов».