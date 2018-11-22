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Разрешение на оружие предложили увязать со службой в армии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Выдачу лицензии на оружие целесообразно увязать с прохождением службы в армии, считает член президиума Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Владимир Каширов.
По мнению Каширова, служба в вооруженных силах России должна быть важнейшим критерием для рассмотрения заявок на приобретение лицензии на оружие, передает РИА «Новости».
«В конце концов, если состояние здоровья, убеждения или какая-либо другая деятельность не позволили выделить время отдать долг родине — возможно, и не нужно брать в руки то, с чем не научился обращаться», — считает эксперт.
При этом он уточнил, что не прошедшие по каким-то причинам службу в армии молодые люди смогли бы подать заявку на приобретение лицензии на оружие по достижении 21-летнего возраста, возможно с дополнительными требованиями и проверками.
Эксперт также отметил, что необходимо учесть и предвосхитить все возможные коллизии, специфику регионов (прежде всего в том, что касается охоты и народных промыслов) и действующую правоприменительную практику.
«Со своей стороны уверен, что помимо лицензирования важно изучить и доработать механизм продажи боеприпасов для физических лиц от 18 до 21 года», — добавил Каширов.
Накануне стало известно, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.
Напомним, президент России Владимир Путин потребовал от Росгвардии внести предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.
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Комментарии3
Ирина Яровая , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости , Общество
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