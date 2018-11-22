Минздрав одобрил идею обязать крупные компании оплачивать работникам фитнес

Минздрав России поддерживает инициативу обязать крупные компании оплачивать своим сотрудникам занятия спортом, хотя экономическую обоснованность такой меры еще нужно проанализировать, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай

"Занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементов профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру", — пишет Салагай в ответе на запрос депутата, текст письма есть в распоряжении РИА Новости.

"Учитывая изложенное, Минздрав России поддерживает данную инициативу", — резюмировал замминистра.

При этом он подчеркнул, что "эффективность и экономическая обоснованность данной меры должны быть детально проанализированы и описаны в пояснительных документах к законопроекту".