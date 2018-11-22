Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав одобрил идею обязать крупные компании оплачивать работникам фитнес 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минздрав России поддерживает инициативу обязать крупные компании оплачивать своим сотрудникам занятия спортом, хотя экономическую обоснованность такой меры еще нужно проанализировать, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой обязать крупные компании оплачивать занятия спортом и физической культурой своим сотрудникам. Текст обращения парламентария к Скворцовой находится в распоряжении РИА Новости.
"Занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементов профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру", — пишет Салагай в ответе на запрос депутата, текст письма есть в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая изложенное, Минздрав России поддерживает данную инициативу", — резюмировал замминистра.
При этом он подчеркнул, что "эффективность и экономическая обоснованность данной меры должны быть детально проанализированы и описаны в пояснительных документах к законопроекту".
Последние новости
Участница телешоу покончила с собой после издевательств в Сети Шнуров отреагировал на идею обязать безработных платить взносы Финны потребовали вернуть Карелию
Комментарии
Олег Салагай , Вероника Скворцова , Дмитрий Свищев , Минздрав РФ , Госдума , ЛДПР , РИА Новости , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девушка пришла на работу довольная»105
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки1458
Кобзон кричал по-украински перед смертью63
Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов435
Германия объяснила «борщевичное бедствие» в России11
Видео
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
03:47
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша
Происшествия
03:38
Рэпера Хаски задержали
Шоу-бизнес
02:26
В России решили переоценить итоги Афганской войны
Армия
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
05:58
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
01:11
В ДНР сообщили о прибывших с нехорошими целями британцах
В мире
02:20
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки
Происшествия
00:21
На Москву идет шторм из Сибири
Погода Новости Москвы
04:32
Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение