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Депутат захотел уточнить понятие «валежник» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель руководителя партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе, депутат Олег Нилов намерен внести законопроект, уточняющий понятие «валежник». Об этом сообщает Regnum.
Так как понятия «валежник» ранее не было в законодательных актах, граждане не имеют четкого представления, можно ли считать валежником сухостой, ветровал и прочие понятия, отметил Нилов. По мнению парламентария, предлагаемая им мера поможет устранить «правовую неопределенность» и «двусмысленное толкование» термина.
Агентство уточняет, что по закону валежник считается недревесным лесным ресурсам, в которые входят береста, пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, хворост, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, камыш, лесная подстилка, тростник и прочее. Отмечается, что инициатива Нилова предполагает сужение возможностей для граждан запасаться ресурсами.
Закон, позволяющий россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд, вступит в силу с 1 января 2019 года. Поправки внесены в Лесной кодекс. Они позволят заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд.
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Комментарии1
Олег Нилов , Госдума , Справедливая Россия , Общество
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