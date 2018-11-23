Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме указали россиянам с дипломами на вакансии маляров и уборщиц 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием не хватит мест в нижней палате парламента, и напомнил о востребованности маляров и уборщиц. Его цитирует издание «Ридус».
«Ко мне на прием все время приходят странные люди, которые жалуются, что у них по два-три высших образования, а они не могут найти работу. Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос. Ну так и кто им виноват, что они такие белоручки?» — сказал он, комментируя свою инициативу о штрафах для неработающих граждан за неуплату социальных взносов.
По мнению Вострецова, любой человек хотел бы работать в Госдуме, однако «кому это было очень надо, те и пошли в депутаты». Он также подчеркнул, что российская госкорпорация «Газпром» тоже не в состоянии принять на работу всех желающих. Решение проблемы, по мнению парламентария, — биржа труда, где «переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет».
20 ноября Вострецов предложил штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста за то, что они не платят взносы в социальные фонды. По его мнению, граждан необходимо обязать платить взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.
Последние новости
Цены на нефть рекордно рухнули Появились первые кадры «путешествия» Петрова и Боширова в Солсбери Российской армии указали место
Комментарии12
Сергей Вострецов , Газпром , Фонд социального страхования РФ , Госдума , Ридус , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе436
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году74
СК прокомментировал «алиби» уфимских насильников139
Балканы толкают к новой войне30
В московском метро произошел сбой16
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
01:02
Сбивший человека лайнер попал на видео
Происшествия
00:26
Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа
Политика
01:01
Россиянин вступил в схватку с северным ветром
Общество
04:26
СК прокомментировал «алиби» уфимских насильников
Происшествия Криминал
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
02:49
В Британии оценили силу «Новичка»
Происшествия В мире
01:07
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение