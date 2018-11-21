Грачевский прокомментировал запрет на въезд в Грузию

Основатель и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский прокомментировал отказ властей Грузии во въезде в страну.

По его словам, отказ связан с недавним посещением Абхазии.

При этом Грачевский выразил надежду, что проблему смогут разрешить по дипломатическим каналам.