Грачевский прокомментировал запрет на въезд в Грузию 

Основатель и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский прокомментировал отказ властей Грузии во въезде в страну.
По его словам, отказ связан с недавним посещением Абхазии.
При этом Грачевский выразил надежду, что проблему смогут разрешить по дипломатическим каналам.
Ранее сообщалось, что власти Грузии отказали во въезде в страну трем российским деятелям киноиндустрии, которые направлялись на фестиваль «Свидание с Россией» в Тбилиси: Борису Грачевскому, продюсеру Владимиру Пирожку и певице Екатерине Белоцерковской.