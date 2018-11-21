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Грачевский прокомментировал запрет на въезд в Грузию 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основатель и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский прокомментировал отказ властей Грузии во въезде в страну.
По его словам, отказ связан с недавним посещением Абхазии.
При этом Грачевский выразил надежду, что проблему смогут разрешить по дипломатическим каналам.
Ранее сообщалось, что власти Грузии отказали во въезде в страну трем российским деятелям киноиндустрии, которые направлялись на фестиваль «Свидание с Россией» в Тбилиси: Борису Грачевскому, продюсеру Владимиру Пирожку и певице Екатерине Белоцерковской.
Борис Грачевский , Владимир Пирожок , Общество , Грузия
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