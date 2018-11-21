Умер оперный певец Максим Михайлов

Народный артист Чувашской Республики , оперный певец Максим Михайлов умер в среду в возрасте 56 лет. Об этом сообщили ТАСС в Большом театре.

"Сегодня ушел из жизни выдающийся певец Макcим Михайлов", — сказали в театре.

Там добавили, что дата и место прощания и похорон станут известны позднее.

Максим Михайлов родился 13 мая 1962 года. В 1980 году окончил Музыкальное училище им. Гнесиных по классу тромбона. Затем учился в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных по классу тромбона и по классу вокала. В 1987 году был приглашен в Большой театр, в том же году победил на Международном конкурсе вокалистов имени Глинки. В ГАБТ исполнял басовые партии в операх "Князь Игорь" Бородина, "Жизнь за царя" Глинки, "Русалка" Даргомыжского, " Борис Годунов " Мусоргского, "Садко" и "Царская невеста" Римского-Корсакова, " Евгений Онегин " Чайковского и других.

Его дед — Максим Дормидонтович Михайлов — был солистом Большого театра в 1932-1956 годах, лауератом двух Сталинских премий первой степени. Спел в 25 операх русских и зарубежных авторов, в том числе таких, как "Руслан и Людмила", "Борис Годунов", "Иван Сусанин" и других. В годы войны служил в первой фронтовой бригаде Большого театра.