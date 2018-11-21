Народный артист Чувашской Республики, оперный певец Максим Михайлов умер в среду в возрасте 56 лет. Об этом сообщили ТАСС в Большом театре.
"Сегодня ушел из жизни выдающийся певец Макcим Михайлов", — сказали в театре.
Там добавили, что дата и место прощания и похорон станут известны позднее.
Максим Михайлов родился 13 мая 1962 года. В 1980 году окончил Музыкальное училище им. Гнесиных по классу тромбона. Затем учился в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных по классу тромбона и по классу вокала. В 1987 году был приглашен в Большой театр, в том же году победил на Международном конкурсе вокалистов имени Глинки. В ГАБТ исполнял басовые партии в операх "Князь Игорь" Бородина, "Жизнь за царя" Глинки, "Русалка" Даргомыжского, "Борис Годунов" Мусоргского, "Садко" и "Царская невеста" Римского-Корсакова, "Евгений Онегин" Чайковского и других.
В 1994 году был приглашен для исполнения партии Бориса Годунова на Пасхальном фестивале в Зальцбурге (дирижер — Клаудио Аббадо). В 1996 году дебютировал в лондонском Королевском оперном театре "Ковент-Гарден" (Мазетто в "Дон Жуане" Моцарта). Сотрудничал с оперными театрами Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Амстердама, Парижа, Милана, Венеции и других европейских и американских городов, выступал с такими дирижерами, как Антонио Паппано, Михаил Юровский, Джеймс Конлон, Владимир Юровский. Был постоянным участником крупных международных фестивалей.
Его дед — Максим Дормидонтович Михайлов — был солистом Большого театра в 1932-1956 годах, лауератом двух Сталинских премий первой степени. Спел в 25 операх русских и зарубежных авторов, в том числе таких, как "Руслан и Людмила", "Борис Годунов", "Иван Сусанин" и других. В годы войны служил в первой фронтовой бригаде Большого театра.