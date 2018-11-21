Грачевского не пустили в Грузию

Грузинские пограничники не пустили худрука юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и еще двух россиян в Тбилиси , где проходит фестиваль российских фильмов.

«В Тбилисском международном аэропорту трем российским гражданам было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства», — цитирует «Интерфакс» сообщение МВД Грузии.

По данным грузинского телеканала, россияне собирались на открытие кинопоказа российских фильмов «Свидание с Россией».