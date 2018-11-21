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Грачевского не пустили в Грузию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Грузинские пограничники не пустили худрука юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и еще двух россиян в Тбилиси, где проходит фестиваль российских фильмов.
«В Тбилисском международном аэропорту трем российским гражданам было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства», — цитирует «Интерфакс» сообщение МВД Грузии.
Вернуться в Москву пришлось режиссерам Борису Грачевскому, Александру Шеину и продюсеру Владимиру Пирожку, передает «Рен-ТВ» со ссылкой на телеканал «Рустави 2».
По данным грузинского телеканала, россияне собирались на открытие кинопоказа российских фильмов «Свидание с Россией».
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Александр Шеин , Владимир Пирожок , МВД , Интерфакс , Общество , Грузия , Тбилиси
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