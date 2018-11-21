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Умерла Зоя Ерошок
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Умерла известная журналистка Зоя Ерошок 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Известная журналистка, лауреат многих премий, сооснователь и журналист "Новой газеты" Зоя Ерошок скончалась в Москве на 66-м году жизни.
Как передает "Интерфакс", друг и коллега Ерошок по "Новой газете", поэт и общественный деятель Евгений Бунимович рассказал, что она умерла после тяжелой и продолжительной болезни.
"Мы потеряли замечательного друга, прекрасного товарища, потрясающего человека, настоящего профессионала с большой буквы", — резюмировал Бунимович.
Зоя Ерошок родилась в городе Темрюк Краснодарского края в 1953 году. Закончив журфак МГУ, работала в газетах "Комсомолец Кубани" и "Комсомольская правда". В 1993 году вместе с группой единомышленников ушла из "Комсомолки" и стала писать для "Новой газеты".
Являлась лауреатом премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России" (1997) и дважды лауреатом премии имени Артема Боровика "Честь. Мужество. Мастерство" (2001 и 2008).
Темами ее журналистских статей были социальные темы в человеческом повороте. Для ее текстов характерны лаконичность и точность подачи материала.
Ерошок преподавала журналистику студентам Международного университета и Института журналистики и литературного мастерства в Москве.
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