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ЗАГСЫ выгрузят в «облако» данные россиян с 1926 года
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ЗАГСЫ выгрузят в «облако» данные россиян с 1926 года 

Москва24 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Российские ЗАГСы к 2021 году выгрузят в «облако» всю хранящуюся у них информацию о гражданах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина.
Он рассказал, что ФНС работает над реестром записи актов гражданского состояния, "облачным ЗАГсом". С 1 октября он был запущен в полном режиме, и все ЗАГСы страны получили к нему доступ.
Мишустин заверил, что чуть больше чем за месяц работы в систему внесено более 750 тысяч записей. До 2021 года будет оцифрована вся база записей налоговой с 1926 года.
Ранее стало известно, что москвичи смогут зарегистрировать брак 31 декабря и 5 января. В канун Нового года торжественные церемонии организуют во Дворце бракосочетания № 1, также известном как Грибоедовский загс, и во Дворце бракосочетания № 5 в Измайловском кремле.
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