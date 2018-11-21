Самые эффективные регионы России получат гранты

Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе обсуждения поправок в бюджет на 2018 год сообщил, что 40 регионов, которые успешно наращивали свой налоговый потенциал, получат гранты.

По его словам, межбюджетная политика — это один из важнейших вопросов при планировании бюджета. 121 млрд 526 млн рублей дополнительно распределены и пойдут в региональные бюджеты.

«Подведены предварительные итоги соревнования регионов за эффективность по наращиванию налогового потенциала и экономического роста. 12 декабря эти итоги обсудят на заседании Правительства», — сказал он.

Уже известно, что среди победителей — Белгородская область, Камчатский край, Сахалинская область, Москва, Ленинградская область, Московская область, Смоленская, Иркутская область, Приморский край, Крым и другие регионы, которых поощрят финансово.

Всего на гранты направят 25 млрд рублей. Субъект Федерации, занявший первое место, получит 997 млн рублей. Регион, занявший 40-е место, получит 137 миллионов 628 тысяч рублей.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот рейтинг представляет собой оценку эффективности работы региональных органов исполнительной власти. Он призвал поздравить тех, кто эффективно работал и получит дополнительную финансовую помощь в виде грантов.