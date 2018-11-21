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Самые эффективные регионы России получат гранты
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Самые эффективные регионы России получат гранты 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе обсуждения поправок в бюджет на 2018 год сообщил, что 40 регионов, которые успешно наращивали свой налоговый потенциал, получат гранты.
По его словам, межбюджетная политика — это один из важнейших вопросов при планировании бюджета. 121 млрд 526 млн рублей дополнительно распределены и пойдут в региональные бюджеты.
«Подведены предварительные итоги соревнования регионов за эффективность по наращиванию налогового потенциала и экономического роста. 12 декабря эти итоги обсудят на заседании Правительства», — сказал он.
Уже известно, что среди победителей — Белгородская область, Камчатский край, Сахалинская область, Москва, Ленинградская область, Московская область, Смоленская, Иркутская область, Приморский край, Крым и другие регионы, которых поощрят финансово.
Всего на гранты направят 25 млрд рублей. Субъект Федерации, занявший первое место, получит 997 млн рублей. Регион, занявший 40-е место, получит 137 миллионов 628 тысяч рублей.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот рейтинг представляет собой оценку эффективности работы региональных органов исполнительной власти. Он призвал поздравить тех, кто эффективно работал и получит дополнительную финансовую помощь в виде грантов.
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