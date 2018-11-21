Ещё
Названа причина демографических проблем России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина демографических проблем России 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»
Член Совета Федерации Татьяна Кусайкина связала проблему снижения рождаемости в стране с нежеланием россиянок использовать предназначенные им «физиологические возможности», сообщает «Говорит Москва».
«Есть такая проблема, когда женщина берет на себя функцию мужчины, прежде всего, во главе угла ставит карьерный рост, а не свои, как мы говорим, предназначенные ей физиологические возможности», — сказала Кусайкина в интервью радиостанции.
Из-за этого, по ее мнению, женщины вступают в брак и рожают в более старшем возрасте.
Кусайкина добавила, что государство делает все возможное, чтобы мотивировать жителей страны создавать семьи.
«Ответственность человека всегда первична… Мы не можем быть нацелены на то, чтобы нация уменьшалась, чтобы количество жителей в стране уменьшалось», — подчеркнула сенаторша.
Рождаемость в России с января по сентябрь сократилась на 62 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Последние новости
Обвал цен на нефть вынудил власти заговорить о реформах «Золотая судья» Хахалева покинула очередной пост Россиянин проиграл выборы президента Интерпола
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы погибшего в Шереметьево мужчины80
Сама попросила: Миллионер убил подругу во время БДСМ-игр89
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе53
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой73
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина118
Видео
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
03:05
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
00:22
Опубликованы переговоры пилотов сбившего человека лайнера
Происшествия
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:51
Набережные Москвы-реки украсят 13 мостов
Новости Москвы
00:34
Ученые впервые изнутри «увидели» работу машины «Энигмы»
Наука и техника Наука
05:08
Глава Липецкой области оправдался за оскорбление студентов
Политика
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение