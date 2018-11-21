Ещё
День словарей и энциклопедий отметят в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День словарей и энциклопедий отметят в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Некоммерческое партнерство «Родное слово» в день рождения В. И. Даля 22 ноября организует по всей стране праздник русской словесности –День словарей и энциклопедий. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
По данным издания, проект нацелен на сохранение и распространение русского языка и укрепление его позиций. В рамках праздничных мероприятий запланированы лекции в столичных школах, которые прочитают представители академических институтов и ведущих вузов. Кроме того, в общеобразовательных учреждениях всех субъектов РФ пройдут выставки энциклопедий и словарей.
360tv.ru: последние новости
Эксперты составили список стран, которые погибнут из-за природных катаклизмов Умершую жительницу Самары пригласили получить соцпособие Цены на сосиски и колбасу могут вырасти почти на треть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сама попросила: Миллионер убил подругу во время БДСМ-игр36
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой48
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе85
«Истинные финны» захотели кусочек России364
Решена судьба поэта-каннибала19
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
00:34
Ученые впервые изнутри «увидели» работу машины «Энигмы»
Наука и техника Наука
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
10:19
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе
В мире
02:11
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой
Происшествия
02:48
Решена судьба поэта-каннибала
Происшествия
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
04:27
Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта
Новости Москвы Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение