День словарей и энциклопедий отметят в России

Некоммерческое партнерство «Родное слово» в день рождения В. И. Даля 22 ноября организует по всей стране праздник русской словесности –День словарей и энциклопедий. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По данным издания, проект нацелен на сохранение и распространение русского языка и укрепление его позиций. В рамках праздничных мероприятий запланированы лекции в столичных школах, которые прочитают представители академических институтов и ведущих вузов. Кроме того, в общеобразовательных учреждениях всех субъектов РФ пройдут выставки энциклопедий и словарей.