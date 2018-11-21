Современный мир больше не управляется телевизором

Сегодня — всемирный день телевидения, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН . Она вообще — специалист по всяким странным праздникам. И, увы, нам приходится на сей раз начать нашу колонку традиционно — ни у одного из нас нет телевизора. Впрочем, это не предмет для гордости, особенно в наши времена, когда телевидение можно смотреть отнюдь не только по телевизору.

Телевизоров у нас нет отнюдь не в силу какого-то принципиального решения или желания выделиться из толпы. Хотя бы уже потому, что толпа хотя бы на словах не имеющих телевизоров примерно сравнялась с толпой их счастливых обладателей.

Просто в определенный момент мы перестали его смотреть — и когда старая техника приказала долго жить, ни один из нас не счел нужным приобретать ей замену — обнаружив, что уже прошлым приемником он не пользовался много лет.

Увы, у нас не только нет телеприемников — но один из нас не смотрел даже сериалы, большую романную форму нашего времени, почти целый год — а второму доводиться смотреть их не чаще раза в неделю. И это не от пренебрежения и высокомерия — глупо пренебрегать высоким искусством современности, а гордиться этим попросту пошло — а от чистого недостатка времени.

Впрочем, история про сериалы наводит нас на другую тему, тесно связанную с первой — ведь для того, чтобы их смотреть — телевизор совершенно не нужен. Не нужен он, увы, и нам, для того, чтобы быть в курсе того, что по нему показывают — для этого у нас есть френдлента в Facebook’е.

Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм — дело личных предпочтений и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту.

Но все-таки вызывает интерес — почему люди, категорически не принимающие отечественное телевидение и не верящие ни одному его слову, столь преданного его смотрят. Они всегда в курсе, что сказал Киселев — и способны отличить одного Киселева от другого, а имя Владимира Соловьева вызывает в первую очередь ассоциацию с каким-то из журналистов.

Лично нам кажется, что нынешний день — грустный, поэтому мы — раз уж решились нечто сказать сегодня, то считаем нужным говорить только хорошее.

И не то, чтобы телевидение на наш взгляд было уж совсем покойником — но времена его активной старости явно прошли и оно вступило в возраст дожития. И поскольку умереть оно может в любой момент, то стоит беречь его чувства.

Прежде всего, телевидение — одно из великих и ужасных достижений модерна. Оно стоит в одном ряду с массовой газетой и радио — доступное всем, оно создало иллюзию, обратившуюся в реальность — единой информационной повестки, соединяя одними темами, одними сюжетами миллионы людей. Не важно, сходились ли они между собой в оценке происходящего — хотя власть единого источника информации позволяло во многом соединять их в этом. Даже если они расходились, они в любом случае спорили об одном.

Власть телевидения особенно была заметна в нашей стране и подобной ей — там, где телебашня принадлежала одному и вещала, пусть и по разным каналам, одну точку зрения — без иллюзии вариативности.

Для одних это было голосом правды, для другим — оком Саурона.

Но и те, и другие сходились в том, что мир состоит из двух частей — тьмы и света. И вопрос лишь в том, чтобы определиться — на какой ты стороне.

Теперь, увы, все стало намного сложнее — если раньше врало только телевидение, то теперь врет каждый утюг.

Отрицая телевидение, отрицая газету «Правда» — раньше ты припадал к правде. Было просто — можно было быть либо за колхозы, либо против. Оставалось только определиться, кто тебе милее — Евтушенко или Бродский. Ныне, увы, так не выйдет — каждый волен в свою очередь строить столь любезную Леви-Строссу бинарную систему, но подвох именно в том, что волен каждый — и у каждого она своя.

Современный мир управляет не оппозициями, а повесткой — не столь важно, какую позицию ты занимаешь по конкретному вопросу, важно то, что в фокусе твоего внимания — а что ты успел благополучного забыть из того, что волновало тебя всего лишь вчера — или на что ты вовсе не обратил внимания.

В этом смысле понятно, почему и либералы, и охранители столь крепко держатся за миф о всевластии Останкинской телебашни — он позволяет сохранить веру в определенность выбора, в возможность управлять не повесткой, а самим смыслами — в то, что выбор может быть определен и продиктован напрямую. И хотя бы еще о том, что у тебя есть готовый ответ на вопрос, почему у тебя ничего не получается — у тебя нет телебашни. И отсюда — способность оставаться быть верным тактике Ильича и Макашева: начинать с захвата почты, телеграфа и голубиной почты.

Современный мир вполне управляем — но иными способами, может быть не более тонкими, но выстроенными по-другому. Какой-то подросток с YouTub’а, набравший пять миллионов просмотров, при этом останется почти наверняка неизвестен властителям общественного мнения с Facebook’а, о которых в свою очередь не будет знать почти никто из обитателей VK. Это сегментированная реальность, о которой мы для удобства говорим в терминах соцсетей — но ведь в свою очередь они на то и соцсети, чтобы не иметь единого центра — можно годами обитать в них и не знать о тех, кто является властителями дум соседей.

Телевизор — это последний великий памятник эпохи модерна. Про объединение, про образ «общества», о котором можно было говорить как о реальности — в свою очередь хорошо накладывающуюся, благодаря сети телетрансляционных станций, на национальные границы — про возможность иметь общие интересы и жить общей жизнью. И, сказать по правде, нам грустно без этой реальности — потому что мы с трудом представляем, как иначе собрать это целое и как возможно даже не общее действие, а общее чувство.

Можно, конечно, утверждать, что в этом чувстве и действии нет никакой нужды — а общее можно собрать из множественности, но ведь для того, чтобы собирать нечто — нужна общая граница, рамка — то, что определяет свое от чужого.

А физической реальности, как и реальности «лицом к лицу» для этого явно недостаточно — и в мире, в котором у любого, по крайней мере формально, есть право голоса и право собственного выбора, остается под вопросом — что будет выстраивать впредь его эмоциональную, образную связь с тем целым, что находится за пределами реального — в области воображаемых сообществ, при этом имеющих свои границы и претендующих не только на реальность сетей, но и реальность пространств и власти над ними.