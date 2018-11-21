Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции» 

Цены экспортных товаров сверят на границе
Федеральной таможенной службе России следует договориться с иностранными коллегами о предоставлении объективных данных о ценах экспортируемых в РФ товаров, чтобы их в своей работе могла учитывать Федеральная налоговая служба. Об этом во время встречи с главой ФНС Михаилом Мишустиным заявил президент Владимир Путин. Расшифровка их разговора опубликована на официальном сайте Кремля.
Россию покарают за «чрезмерные инспекции»
Ситуация в Азовском море беспокоит Евросоюз и должна быть прекращена. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, действия России в Азове вредят экономике Украины и европейским судам. По этой причине Евросоюз решительно продолжит работать над разрешением ситуации, в том числе за счет принятия определенных мер уже в ближайшее время.
Всего четыре нацпроекта признали исполнимыми
Власти российских регионов верят в исполнимость лишь четырех из 12-и национальных проектов. Это, как сообщает «Коммерсант», следует из доклада рабочей группы Госсовета, который должен быть представлен на заседании органа 23 ноября. Составители отразили в докладе мнение регионов об исполнимости нацпроектов. Неисполнимым был признан один — жилищный. Исполнимыми в регионах сочли те, что касаются науки, культуры, поддержки экспорта и цифровой экономики. От оценки исполнимости всех остальных нацпроектов региональные власти уклонились.
Китай не хочет работать с ЦБ из-за санкций
Коммерческие банки из Китая имеют трудности с правильной интерпретацией санкций против России. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал руководитель представительства Центрального банка РФ в Китае Владимир Данилов. По его словам, китайским коммерческим банкам часто приходится напоминать, что санкции Запада не распространяются на российские кредитные организации, а если распространяются на их топ-менеджеров, то это не мешает работать с банком как с юрлицом.
Трамп обвалил стоимость нефти
Нефть марки Brent подешевела на биржевых торгах во вторник по вине президента США Дональда Трампа, сообщает РБК. Вчера фьючерсы на Brent упали на 6,4%. Эксперты рынка связывают это с отказом американского лидера ввести санкции против Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. По их мнению, это дало спекулянтам повод полагать, что Трамп «обменял» отсутствие наказания на гарантии саудовцев не сокращать добычу нефти на заседании ОПЕК в декабре.