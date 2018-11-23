Регистрация на олимпиаду «Я профессионал» завершилась

Более полумиллиона человек подали заявки на участие в студенческой олимпиаде "Я профессионал", что почти на 80% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

"В период регистрации (с 26 сентября по 22 ноября) на олимпиаду было подано 524 тыс. заявок. По предварительным данным, 303 тыс. регистраций поступило от девушек, а 221 тыс. — от юношей. При этом более половины регистраций приходится на студентов в возрасте от 19 до 21 года", — отмечается в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что количество заявок почти "на 78% больше числа регистраций прошлого года (295 тыс.)".

"Рекордное количество поступивших заявок — свидетельство того, что в стране растет число молодых профессионалов, которые хотят это доказать. Олимпиада дает для этого прекрасные возможности, а расширение числа партнерских вузов в этом году — дополнительный стимул для студентов", — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Владислава Даванкова.

В свою очередь, руководитель олимпиады "Я профессионал" Валерия Касамара обратила внимание на двукратный рост по сравнению с прошлым годом заявок по IT-направлениям — на них в этом году пришлось "более 65 тыс. регистраций".

Как уточнили в пресс-службе, больше всего заявок поступило по направлениям "Психология", "Математика", "Экономика", "Менеджмент" и "Лечебное дело". Активнее всего заявки приходили из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области.

Начинается новый этап

Как пояснили организаторы, онлайн-этап олимпиады начнется 24 ноября, а его итоги будут подведены 25 декабря. "Заключительный этап состоится в феврале 2019 года в очном формате на площадках крупных вузов по всей стране", — отмечается в документе.

В пресс-службе напомнили, что, кроме конкурсных заданий, олимпиада "Я профессионал" предусматривает обучение для участников. "В конце января — начале февраля пройдут зимние школы, на каждую из которых пригласят успешных участников онлайн-этапа, прошедших дополнительный отбор. Они встретятся с ведущими российскими учеными и представителями компаний — партнеров проекта", — отмечается в пресс-релизе.

Об олимпиаде

Олимпиада "Я профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия — страна возможностей". Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. До финала дошли более 4,8 тыс. человек из 431 вуза. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

26 сентября в Москве состоялась церемония открытия второй олимпиады, в мероприятии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Во второй год проведения олимпиады количество конкурсных направлений увеличилось до 54.

Платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" была создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.