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Шнуров написал стих о штрафах для безработных
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Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»

Новые штрафы для россиян вдохновили Шнурова на стих 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров посвятил свое новое стихотворение штрафам, которые предложили ввести для неработающих россиян за неуплату взносов. Стихотворение он опубликовал в Instagram.
Музыкант заявил, что в России «все законы проводимы сквозь фемидовы весы». Новую инициативу депутатов он сравнил с попыткой принудить козла или быка «дать немного молока».
Ранее депутаты Госдумы разработали проект поправок, которые обязуют официально не работающих, но трудоспособных россиян самостоятельно уплачивать все страховые взносы: в пенсионный фонд, за ОМС и социальное страхование.
По задумке депутатов, россиян, которые не захотят платить, будут штрафовать так же, как неплательщиков налогов. Тех, кто зарегистрируется на бирже труда, от страховых взносов освободят.
Один из авторов поправок, депутат Сергей Вострецов заявил, что примерно у 18 миллионов россиян трудоспособного возраста нет официальной работы, но многие из них заняты неофициально, то есть являются самозанятыми.
Ранее Госдума приняла законопроект, вводящий налог для самозанятых россиян. Документ устанавливает сбор в четыре процента для самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам, а для тех, кто работает с юрлицами, налог составит шесть процентов.
Закон будет применяться в экспериментальном режиме в 2019-2028 годах в нескольких регионах.
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