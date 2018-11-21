Названы самые популярные российские топонимы 

Эксперты назвали самые популярные российские топонимы. По словам руководителя магистратуры Urban Studies Московской высшей школы социальных и экономических наук Ярослава Ковальчука, самым распространенным наименованием является "платформа километра". В мировой практике также довольно часто встречаются названия в известных личностей.
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на кандидата географических наук Андрея Герцена, стереотип о том, что улицу или точку на карте надо обязательно назвать в честь выдающегося деятеля культуры или политики, плохо отражается на топонимическом ландшафте, так как он должен быть уникальным.
Одним из самых частых топонимов, которые можно встретить в Москве, считается "Проектируемый проезд". Однако по словам специалистов, такие названия, как правило, присваивают городским объектам временно на стадии планирования микрорайонов. Позже они получают новые наименования.
В настоящий момент жители России решают, в честь каких выдающихся личностей будут названы 47 крупных аэропортов. Больше всего голосов отдано уфимскому аэропорту — около 73 тысяч, в лидерах также аэропорты Казани, Симферополя, Минеральных Вод и Мурманска.
В конкурсном списке деятели культуры и искусства, полководцы, политики, ученые и первооткрыватели. К примеру, московский аэропорт Внуково, может получить имя Сергея Королева, Андрея Туполева или Константина Циолковского. Аэропорт Домодедово — Михаила Ломоносова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова или Евгения Примакова. Санкт-петербургский Пулково может быть назван в честь Петра Первого, Александра Пушкина или Александра Невского. Голосование продлился до 30 ноября. Итоги планируют подвести 5 декабря. Сейчас в России более 200 аэропортов. Имена исторических личностей пока носят меньше десяти.