Родители школьников возмутились навязыванием патриотизма

Родители школьников в Новосибирске возмутились навязыванием патриотизма

Взрослым раздали анкеты с вопросами о том, как они воспитывают у детей любовь к родине.

В числе 12 вопросов были такие, как «считаете ли вы себя патриотом», «с какого возраста нужно знакомить ребёнка с историей и символикой страны», «какие методы используются в вашей семье для воспитания детей».