Родители школьников возмутились навязыванием патриотизма

Взрослым раздали анкеты с вопросами о том, как они воспитывают у детей любовь к родине.
В числе 12 вопросов были такие, как «считаете ли вы себя патриотом», «с какого возраста нужно знакомить ребёнка с историей и символикой страны», «какие методы используются в вашей семье для воспитания детей».
Родители учащихся второго класса информационно-экономического лицея в Новосибирске рассказали газете «Коммерсантъ», что руководство предлагает ввести в школе урок патриотического воспитания. Большая часть взрослых отказалась заполнять анкету. На сегодня намечена встреча директора и завучей с недовольными родителями.