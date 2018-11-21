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Определен риск умереть при стихийном бедствии в России
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Определен риск умереть при стихийном бедствии в России 

Lenta.ru 31 минуту назад
Россию можно отнести к странам с низкой опасностью возникновения природных катаклизмов. Риск гибели от стихийных бедствий здесь небольшой. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный специалистами немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft, передает журнал Der Spiegel. Россия в нем получила 3,42 балла.
Примерно на таком же уровне находятся США, Казахстан, Великобритания, Аргентина и Португалия.
Более безопасными эксперты признали Канаду, большинство стран Европы, Саудовскую Аравию, Египет и Монголию.
Немалый риск умереть от природной катастрофы наблюдается почти во всех африканских странах, Индии, Китае, Индонезии, Камбодже, Папуа — Новой Гвинее, Афганистане, Гватемале, Гайане, Вьетнаме и Японии.
Исследователи проанализировали данные 117 стран. Они рассматривали статистику стихийных бедствий, а также уровень подготовленности к ним местных властей и населения.
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