Определен риск умереть при стихийном бедствии в России

Россию можно отнести к странам с низкой опасностью возникновения природных катаклизмов. Риск гибели от стихийных бедствий здесь небольшой. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный специалистами немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft, передает журнал Der Spiegel . Россия в нем получила 3,42 балла.

Примерно на таком же уровне находятся США, Казахстан, Великобритания, Аргентина и Португалия.

Более безопасными эксперты признали Канаду, большинство стран Европы, Саудовскую Аравию, Египет и Монголию.

Немалый риск умереть от природной катастрофы наблюдается почти во всех африканских странах, Индии, Китае, Индонезии, Камбодже, Папуа — Новой Гвинее, Афганистане, Гватемале, Гайане, Вьетнаме и Японии.

Исследователи проанализировали данные 117 стран. Они рассматривали статистику стихийных бедствий, а также уровень подготовленности к ним местных властей и населения.