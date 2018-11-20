Вид на жительство в России сделают бессрочным

Иностранным гражданам, получившим вид на жительство в России , не нужно будет продлевать свой статус каждые пять лет — его сделают бессрочным. Такую норму содержит один из правительственных законопроектов, которые дополнят Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы конкретикой. Какие ещё планируются новшества в миграционной сфере?

Соотечественники получат вид на жительство сразу и навсегда Президент 31 октября подписал Указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы». Саму концепцию критикуют за то, что в ней больше общих фраз, чем конкретики, но это должен исправить план мероприятий, который Правительству нужно утвердить в течение трёх месяцев, рассказала врио начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова на заседании Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 20 ноября.

Например, ещё до конца года могут внести законопроект об упрощении процедуры выдачи разрешений на временное проживание (РВП) и вид на жительство, который станет практически бессрочным.

«Поступало большое количество обращений, когда люди забывали продлевать виды на жительство, пять лет заканчивались, и иностранный гражданин, который постоянно проживает на территории Российской Федерации, получает пенсию, пособия, может избирать и быть избранным в муниципальные органы исполнительной власти, возвращался к статусу вновь прибывшего иностранного гражданина», — пояснила Валентина Казакова.

По большому счёту, эта мера — возврат к старой практике. Бессрочный вид на жительство действовал до 2002 года.

По второму положению законопроекта МВД, уроженцы Российской Федерации, уехавшие за границу и пожелавшие вернуться, получат вид на жительство в России минуя разрешение на временное проживание. Процедура получения РВП тоже должна стать проще. Выпускники российских вузов и колледжей смогут получать его без квоты.

Кто ещё сможет получить гражданство по упрощённой процедуре

Уже принят в первом чтении законопроект Правительства, который наделяет Президента России полномочиями решать, каким категориям граждан предоставлять российское гражданство по упрощённым правилам. Кто конкретно получит привилегии будет прописано в указе главы государства. Ждать осталось недолго — проект указа уже готов, рассказала Казакова.

«В проекте постарались учесть выходцев из Донецкой и Луганской Республик и упростить процедуру приобретения именно гражданства для этой категории лиц», — сообщила она.

Эти же правила должны коснуться людей, которые родились в Крыму и выехали оттуда до 18 марта 2014, когда полуостров вошёл в состав России. Тогда они не смогли получить гражданство на тех же основаниях, что и их земляки, а если указ выйдет в той редакции, которая рассматривается сейчас, они смогут оформить российский паспорт без лишних сложностей.

Что нового для приехавших из Украины

Что касается отдельных категорий украинцев, приехавших в Россию из-за ситуации на их родине, планируется разрешить им пребывать на российской территории беспрерывно в течение 180 дней, а не 90 дней в течение 180-дневного срока (правило 90/180 действует для всех иностранных граждан, не имеющих документов, разрешающих длительное проживание). Постановление Правительства, расширяющее эти правила для украинцев, готовится к подписанию, сообщила представитель МВД.

Депутаты не согласились, что такая мера будет эффективной. «Проблема в этом, что эти люди уже четыре года здесь. И если человек завтра придёт в службу МВД, ему скажут: „Парень, готовься к депортации“», — считает первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

По его мнению, единственное решение проблемы тех, кто вынужден жить и работать в «серой» зоне и не имеет возможности выйти из неё, — это миграционная амнистия. «Пусть те, кто нарушил, получат возможность зарегистрироваться. Не требуйте от них выезда в Украину», — настаивает он.

С необходимостью миграционной амнистии согласился председатель комитета Леонид Калашников . Такой законопроект уже внесли в Госдуму, сообщил он.

Иностранное гражданство не должно мешать получить российское

Есть у комитета и другие предложения — например, пора принять законопроект, который позволит нашим соотечественникам получать гражданство России без отказа от другого гражданства, сообщил Калашников. Сейчас мигрантам за исключением некоторых категорий требуется предоставить справку, что они отказались от иностранного гражданства, и только потом они могут претендовать на российское.

Всего порядка девяти законопроектов нашего комитета, которые должны расширить концепцию по миграционной политике, уже внесены в Госдуму.

Это, по словам Константина Затулина, приводит к абсурдным ситуациям, например, когда человек выходит из гражданства США, получает его в России, потом опять просит его у Штатов, после чего спокойно и вполне законно обладает двойным гражданством. Между тем люди, имеющие два гражданства, могут стать «окном в мир», и не нужно от них открещиваться, подчеркнул депутат.