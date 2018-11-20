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Умершую пенсионерку позвали за пособием на свои похороны
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В Самаре ПФР позвал умершую пенсионерку за пособием на свои похороны 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд пригласил умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны из-за сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы ведомства, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.
Ранее житель Самары на своей странице в социальной сети Facebook выложил копии письма из Пенсионного фонда РФ на имя его тещи, которая скончалась 20 мая 2018 года. В письме было приглашение, в котором ведомство предлагало умершей женщине явиться в отделение фонда для получения социального пособия на погребение, предъявив паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.
"Данное недоразумение произошло по причине сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы при формировании списков граждан, обратившихся за выплатой данного пособия, из-за чего были перепутаны списки умерших и списки их родственников", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах Самары направило на имя родственника умершей письмо с извинениями за некорректное обращение в приглашении, высланном ранее. Собеседник агентства также уточнила, что ошибка в программе уже исправлена, и родственник умершей может прийти в отделение ПФР за пособием.
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