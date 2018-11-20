Умер Эймунтас Някрошюс

Умер театральный режиссер Эймунтас Някрошюс

Литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс умер на 66-м году жизни. Об этом во вторник в социальных сетях сообщили его близкие.

Согласно их информации, Някрошюс умер в ночь на вторник в больнице, куда был доставлен после того, как вернулся в Вильнюс из поездки и почувствовал себя плохо. 21 ноября ему исполнилось бы 66 лет.

Някрошюс — выпускник ГИТИСа. Режиссер поставил более 30 драматических и оперных спектаклей как в Литве , так и за рубежом, в том числе в России . Он является лауреатом многих престижных премий, среди которых премия Станиславского, "Золотая маска" (Москва), премия Союза театров Европы, Европейская театральная премия "Новые театральные реалии", призы ведущих европейских театральных фестивалей.

Традиционный международный фестиваль "Балтийский дом", который проходит в Санкт-Петербурге, однажды устроил бенефис литовского режиссера, пригласив на фестиваль все известные на тот момент спектакли Някрошюса.