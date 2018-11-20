Москва и Санкт-Петербург борются за Пушкина

Директор Государственного музея А. Пушкина Евгений Богатырев поддержал идею о присвоении имени поэта московскому аэропорту Шереметьево в рамках проекта "Великие имена России". Об этом Богатырев сообщил Агентству "Москва".

"Если имя Александра Сергеевича Пушкина люди выберут для аэропорта Шереметьево — это будет совсем неплохо, будем надеется, что так и будет. Тогда мы можем в нашем музее сделать какую-нибудь презентацию победителей по итогам", — сказал он.

В шорт-листе кандидатов имя Пушкина фигурирует дважды — в числе претендентов для столичного аэропорта Шереметьево и в списке имен для аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

Ранее идею конкурса по выбору имен для российских аэропортов "Великие имена России" поддержал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин . По его словам, свой голос он бы отдал за Александра Пушкина для московского аэропорта Шереметьево.

Организаторы конкурса "Великие имена России" предложили гражданам выбрать имена для российских аэропортов. В шорт-лист финального этапа вошли 123 варианта имен. Свой голос россияне могут отдать до 30 ноября. После подведения итогов новые имена получат 47 международных аэропортов РФ.