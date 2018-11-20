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Москва и Санкт-Петербург борются за Пушкина
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Москва и Санкт-Петербург борются за Пушкина 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Государственного музея А. Пушкина Евгений Богатырев поддержал идею о присвоении имени поэта московскому аэропорту Шереметьево в рамках проекта "Великие имена России". Об этом Богатырев сообщил Агентству "Москва".
"Если имя Александра Сергеевича Пушкина люди выберут для аэропорта Шереметьево — это будет совсем неплохо, будем надеется, что так и будет. Тогда мы можем в нашем музее сделать какую-нибудь презентацию победителей по итогам", — сказал он.
В шорт-листе кандидатов имя Пушкина фигурирует дважды — в числе претендентов для столичного аэропорта Шереметьево и в списке имен для аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.
Ранее идею конкурса по выбору имен для российских аэропортов "Великие имена России" поддержал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, свой голос он бы отдал за Александра Пушкина для московского аэропорта Шереметьево.
Организаторы конкурса "Великие имена России" предложили гражданам выбрать имена для российских аэропортов. В шорт-лист финального этапа вошли 123 варианта имен. Свой голос россияне могут отдать до 30 ноября. После подведения итогов новые имена получат 47 международных аэропортов РФ.
В рамках конкурса, как сообщалось ранее, большинство голосующих хотят назвать аэропорт Шереметьево именем Дмитрия Менделеева, а для Внуково предлагают конструктора Сергея Королева. Самый популярный вариант для аэропорта Домодедово — Георгий Жуков.
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